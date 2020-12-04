İzmir Valiliğinin Twitter hesabından alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan denetimler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada yer alan tabloya göre kentteki denetlenen 41 alışveriş merkezinden birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 7 bin 96 iş yerinden 20 iş yerine 46 bin 661 lira idari para cezası kesildi ve 4 iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 803 kişiye 745 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 157 kişi hakkında da suç duyurusu gerçekleştirildi.