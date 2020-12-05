Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuar alanında durumundan şüphelenilen bir aracı kontrol etti.
Bir poşet içerisinde bazı objeler olduğu tespit edildi.
KOM Şubesi ekiplerince yapılan detaylı kontrolde, Helenistik ve Roma dönemlerine ait toplam 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
A.B. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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