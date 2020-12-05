Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, Mehmet Tamur idaresindeki kamyonu durdurdu.

Yapılan kontrolde kamyon şoförü Tamur'un temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Tamur'u, ambulansla karantinada kalacağı yurda götürdü.