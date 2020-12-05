Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kısıtlamaya uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 650 lira ceza kesildi. Ayrıca araçtan silah ve 18 mermi çıktı.
Örnek Caddesi'nde uygulama yapan gece bekçileri, bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya başladı.
Yunus polisi ekiplerince takip edilen otomobil, Mehmet Gazi Caddesi 231 Sokak'ta yakalandı. Sürücü H.İ.Ç gözaltına alındı.
5 bin 650 lira ceza kesildi
Otomobilde yapılan aramada tabanca ve ona ait 18 adet mermi ele geçirildi.
Daha önce ehliyetine el konulduğu da öğrenilen sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçlarından toplam, 5 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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