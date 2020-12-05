Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İzmir'de boru patladı, yolları su bastı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde ana borunun patlaması sonucu yollar göle döndü. Ekipler, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.
İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
[Fotoğraf: AA]
Borunun patlaması nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İZSU ekipleri, onarım çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca, su hattındaki patlama nedeniyle, ilçenin birçok noktasında su kesintisi yaşandı.
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