Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de otomobil iş yerine girdi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde gecenin sessizliğini bozan bir kaza yaşandı. Bir otomobil iş yerine girdi. Kaza sonrası iş yeri ve araçta büyük hasar oluştu.
Gece saatlerinde Cemil Şeboy Caddesi’nde Tülin K. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi.
Kaza sonrası büyük bir gürültü ile uyanan mahalleli durumu polise haber verdi.
Polis, iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Tülin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza sonucu araç ve iş yerinde hasar oluştu.
Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik Kazası
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