Sokak kısıtlamasında bebeğe emzik götüren polis memuru şehit oldu
Esenyurt’ta mayıs ayında kaçan şüpheliyi yakalamak için çıktığı yüksek kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanıp yoğun bakıma alınan polis Hakan Çetinkol, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta katıldığı operasyon sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Polis memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit ailemiz, emniyetimiz ve milletimizin başı sağ olsun. Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin şefkat yüzüsün. Ruhun şad olsun."
Polis Memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz,tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020
Şehit Ailemiz,Emniyetimiz ve Milletimizin başı sağ olsun.
Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız.
Polisimizin Şefkat Yüzüsün
Ruhun şad olsun pic.twitter.com/kmgCAvsqsV
Yerlikaya paylaşımında, sokağa çıkma yasağında emziğini kaybettiği için uzun süre ağlayan ve ailesi, polisi arayıp yardım istediğinde eczaneden emzik alarak çocuğa hediye eden şehit polis memuru Çetinkol'un görüntülerine de yer verdi.
- 12:38
- 12:39
- 12:26
- 12:20
- 12:14