Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri, megakentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını polis ekiplerine gösterdikten sonra yollarına devam etti. Yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimde trafik polislerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı personelle birlikte 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçiler de yer alıyor.

Kısıtlamaya uymayan 2 gence 6 bin 300 lira ceza

Sultangazi'de yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir saç ekim merkezinde saç ektirdi.

İki kişi, iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Sultangazi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan saç ekim merkezine ilaç almaya gitti. Bu esnada Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.V. ve U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

[Fotoğraf: DHA]

İki kişinin kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de detaylı bir şekilde arandı. İki kişinin polise, Kadıköy'de daha önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç almaya gittiklerini söylediği öğrenildi.

K.V. ve U.A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Bazı vatandaşlar kısıtlamayı hiçe saydı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını bazı vatandaşlar hiçe saydı.

Başakşehir'de kurallara uymayan bazı vatandaşlar parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.