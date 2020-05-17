Denizli-İzmir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun kafeterya kısmından dumanlar çıktığını gören çalışanlar itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, akaryakıt pompalarına sıçramadan söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın sonrasında ise akaryakıt istasyonu görevlilerin örnek bir davranışa imza atarak yangının çıktığı yerdeki akvaryumda bulunan balıkları telef olmamaları için başka bir akvaryuma taşıdı. Görevliler yaklaşık 10 dakika uğraş sonucu filelerle 20’ye yakın çeşitli türdeki balıkları farklı bir akvaryuma aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan ilk tespitlere göre yangının kafeteryadaki klimanın elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlenirken, yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı belirtildi.