Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da çamaşır suyu içen çocuk kurtarıldı
Isparta'da 2 yaşındaki çocuk evdeki çamaşır suyu içti. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Anadolu Mahallesin'de 2 yaşındaki Fadime'nin evdeki çamaşır suyunu içtiğini fark eden yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Fadime, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: ısparta çocuk hastane çamaşır suyuSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 04:32
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