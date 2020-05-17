Yüreğir llçesindeki Anadolu, 19 Mayıs ve Dağlıoğlu mahallelerinin ana arterleri, cadde ve sokaklarında yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Bu sırada sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamada, 1834 kişi sorgulanırken, 25 sürücüye 42 bin 414 lira idari para cezası, 1 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 789 lira idari para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: İHA]

Sorgulanan bin 37 araçtan 5’i trafikten men edilirken aranan 1 şahıs yakalandı.

Öte yandan 80,4 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.