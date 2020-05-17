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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Esat Çayır yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, Akıncılar beldesi yolunun 37. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Esat ile babası Osman Çayır olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman trafik Kazası Kahta Devlet HastanesiSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 02:49
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