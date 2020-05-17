Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk, karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Almanya'da bulunan 157 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi öğrenci yurduna yerleştirilen kişiler karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.
Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.
Etiketler: almanya kayseri koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 01:50
Sıradaki Haber
İstanbul'da askeri alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz