İstanbul'dan yola çıkan zehir tacirleri, akla gelmeyecek bir yol denedi. Uyuşturucu maddeyi sakladıkları aracı dezenfektan ve temizlik malzemesiyle doldurdular. Sahte görev kağıtları ve kamu görevlisi kimlikleri düzenlediler. Amaçları, kısıtlama istisnalarını kullanarak rahatça Ankara'ya girmekti ama hesapları tutmadı.

İstihbaratı değerlendiren Ankara Narkotik Şube görevlileri, kontrol noktalarında onları bekliyordu. Araç, Kahramankazan ilçesi Akıncılar girişinde durduruldu.

Sıra aramaya gelince, tecrübeli narkotik köpeği Toma devreye girdi. Yoğun temizlik ve dezenfektan kokusuna rağmen uyuşturucu maddenin saklandığı yeri kısa sürede tespit etti.

Araçta, 330 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu. Şüphelilerinin üzerinde de aynı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.