Maltepe Esenkent'te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dikimevi Müdürlüğünde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kademe binasında bulunan araçlar da yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Ölen veya yaralan kimsenin olmadığı yangında, kademe binasında maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.