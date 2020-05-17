Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da askeri alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dikimevi Müdürlüğünde yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Maltepe Esenkent'te bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Dikimevi Müdürlüğünde bulunan 2 katlı kademe binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kademe binasında bulunan araçlar da yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Ölen veya yaralan kimsenin olmadığı yangında, kademe binasında maddi hasar meydana geldi.
Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: yangın Kara Kuvvetleri Komutanlığı itfaiye İstanbulSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 01:53
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