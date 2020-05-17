Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkiinde meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Büyükşehir ve Kozan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları da müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Erken müdahale ile kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]