"COVID-19 Salgını ve Sonrası Uluslararası Siyasette Süreklilik ve Değişimler" adlı raporda, salgın sonrasında yaşanabilecek durumlar analiz edildi.

Raporda, virüse karşı sektörel değil, bütüncül yaklaşımın önemi vurgulandı. Virüsün küreselleşme ile bu kadar hızlı yayıldığına dikkat çekildi.

Küreselleşmenin mücadele sırasında araç ve bilgi paylaşımı ile kazanım olarak görülmesi gerektiği belirtilerek, sınırları aşan sağlık sorunlarının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Küresel dayanışma ile kurumların pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı

Raporda, salgın sonrasında uluslararası sistemin inşasının da değinildi.

Hem içe kapalı, korumacı, ulus-devlet çağının kapısının aralandığı, hem de küresel dayanışma ile kurumların pekiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Raporda, ülkelerin kendi öz kaynaklarına ne kadar çabuk dönebildiğinin de bu dönemde değer kazandığı kaydedildi.

Uluslararası güç ve prestij dengelerinde sarsılmalar ortaya çıktı

Zorunlu ortak mücadelenin sıkça vurgulandığı raporda, uluslararası güç ve prestij dengelerinde sarsılmaların da ortaya çıktığının altı çizildi.

Bu çerçevede, ABD gibi dünyada liderlik iddiasında olan güçlerin salgın sırasındaki yetersizliğinin, sistem krizi tartışmalarına da yol açtığı vurgulandı.