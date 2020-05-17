Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede tadilat amacıyla bulunan Osman K'ye ait 14 metre uzunluğundaki "You Are Life" isimli ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekneden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Datça'da makilik alanda yangın

Akşam saatlerinde de Datça Hızırşah giriş kavşağının arka tarafındaki makilik alanda yangın çıktı.

İddiaya göre yabani otları temizlemek amacıyla yakılan ateş makilik alana yayıldı. Makilik alandaki yangın bir otele ait malzeme deposuna sıçradı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği, Datça Orman İşletme Şefliği ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangından dolayı depo içerisinde bulunan malzemelerin hasar gördüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.