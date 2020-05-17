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Şanlıurfa'da 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan bazı vatandaşlar sebebiyle, önlem amaçlı 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek, Viranşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Birecik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda Birecik ilçesindeki Karababa Mahallesi'nin tamamı ve diğer ilçelerdeki 9 bina 14 gün karantinaya alındı.
Açıklamada ayrıca Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firmasında da karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ve üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 04:47
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