Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca yarın kuvvetli yağış beklenen Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Bazı illerde çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık süreçte gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -8, İstanbul'da -1, İzmir'de 1, Konya'da -8, Antalya'da 3, Bolu'da -10, Samsun'da 3, Trabzon'da -2, Erzurum'da -20, Diyarbakır'da -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.