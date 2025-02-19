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Türkiye
TRT Haber 19.02.2025 05:05

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: 19 il 'sarı kod' ile uyarıldı

Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: 19 il 'sarı kod' ile uyarıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye, soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Sıcaklık yurt genelinde 6 ila 8 derece azalacak.
Özellikle kuzey kesimlerden başlayarak sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Bugünden itibaren yurdun iç, kuzey ve Doğu kesimlerinde kar bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: 19 il 'sarı kod' ile uyarıldı

Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan,Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kayseri, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Tunceli'de kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çığ riski devam ediyor

Soğuk hava ve yağışla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulunuldu.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riskinin devam ettiği bildirildi.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara'da bugünden itibaren kar etkili olacak.

İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava sistemi şubat ayı sonuna kadar etkisini sürdürecek. 

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