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Türkiye
TRT Haber 22.02.2025 09:47

Soğuk hava salı gününe kadar etkili olacak

Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava salı gününe kadar etkili olacak
[Fotograf: AA]

Tüm yurdu etkisi altına alan Karadeniz'den gelen rüzgarlar kaynaklı soğuk ve kar yağışı, yeni haftada, batı bölgelerden başlayarak yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hafta başından bu yana yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, bugün de ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde oluyor. Hava sıcaklıkları ise tüm yurtta mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyrediyor. Bugün günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da eksi 8-1, İstanbul'da eksi 2-3, İzmir'de 0-8 civarında seyredecek.

Bugün ve yarın İstanbul'da kar yağışı kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacak.

Ankara'da bugün hafif kar yağışı beklenirken, çarşambaya kadar sabah ve gece saatlerinde soğuk hava ile ayaz etkili olacak.

Hava sıcaklıkları artacak

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'de etkili olan yağışlı hava bugün ve yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'da kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu terk edecek.

Soğuk ve yağışlı sistem pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları kademeli olarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede artacak.

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