Ankara
TRT Haber 27.10.2025 07:36

Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine giriyor. Bugün Trakya'dan başlayacak sağanak, salı kuzey ve batı bölgelerde etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık ise çarşambadan itibaren azalarak mevsim normallerine dönecek.

Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

Soğuk ve yağışlı hava geliyor, sıcaklık düşüyor. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Yağış, sabah saatlerinde Trakya'dan başlayacak. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Özellikle Marmara'da yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

Yarın yağış, yurdun kuzey ve batı bölgelerinde yayılacak. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ancak çarşamba günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, çarşamba günü azalarak normalle dönecek.

Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak var, çarşamba az bulutlu. Ankara ve İzmir'de ise bugün hava parçalı bulutlu olacak. Yarın her iki şehirde de gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık İzmir'de 26, İstanbul'da 25, Ankara'da 24 derece.

Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak Yağış
OKUMA LİSTESİ