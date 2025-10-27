Açık 8.3ºC Ankara
AA 27.10.2025 06:48

Bungalov kiralama vaadiyle milyonluk vurgun: 22 tutuklama

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı. Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi, şüphelilerin hesaplarında 521 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurulan çağrı merkezi üzerinden 216 kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilere yönelik 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

