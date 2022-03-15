Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.
Ilışar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin ve 67 yaşındaki Dursene Sevim çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve giden ekipler, yerde hareketsiz buldukları çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ordu
Son Haberler
- 01:59
- 00:49
- 00:46
- 00:34
- 00:28
Sıradaki Haber
Ordu'da ev yangını 1 can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz