Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da ev yangını 1 can aldı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir evde yangın çıktı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı adam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde 80 yaşındaki Rıza Dağkır'a ait evde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında Rıza Dağkır'ın cenazesine ulaşıldı.
Eşinin İstanbul'a tedaviye gittiği ve bu nedenle evde tek başına kaldığı anlaşılan Dağkır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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