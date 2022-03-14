Yıllarca şifa dağıttı ama kansere yakalandı. Pes etmedi ve resim sanatına gönül verdi. Kanseri fırça darbeleri ile yendi.

Hemşire Sema Efe, zorlu tedavi sürecini resim yapmayı öğrenerek geçirdi. Tedavisi tamamlandığında artık ressam olmuştu.

Sadece kendisi öğrenmekle kalmadı. Açtığı kurslarla resim tutkunlarına da yol gösterdi.

60'a yakın eser sergilendi

Sema Efe ve sağlık çalışanı öğrencileri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hazine Müzesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir sergi açtı.

Anadolu ezgileri temalı sergide 30 sağlık çalışanının 60'a yakın eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi cuma gününe kadar açık

Sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergide ziyaretçilere keman dinletisi de sunuldu.

Sağlık çalışanlarının resim sergisi cuma akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.