Akdere köyü yolunda ilerleyen, içinde 15 kişi bulunan minibüs tipi nedeniyle biriken kara saplandı.

Mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye giden karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yolu açıp aracı bulunduğu yerden çıkardı. Bölgede etkili olan yoğun tipi nedeniyle araç kapıları da dondu.

Yoğun tipi ve soğuk hava nedeniyle gazeteciler de zor anlar yaşarken, ekipler kurtardıkları minibüsü köye kadar götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

"Tipi nedeniyle yaklaşık 3 saat yolda kaldık"

İl Özel İdaresinin merkez ekip şefi Murat Şeker, ihbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaştıklarını belirterek, "Akdere köyü yolunda tipi nedeniyle bir aracın mahsur kaldığını ve içerisinde 15 kişinin olduğunu söylediler. Biz de ekiplerimizi bölgeye çıkarttık aracı kurtararak köye teslim ettik" dedi.

Yolda mahsur kalanlardan Akdere köyü muhtarı Dünyamalı Kızılaslan ise sabah şehir merkezine gittiklerini akşam köye dönerken yolda kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Tipi nedeniyle yaklaşık 3 saat yolda kaldık, İl Özel İdaresi geldi bizi kurtardı. Bizim köy 2 bin 500 rakımda, her sene birkaç defa bu tipide kalıyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerine çok teşekkür ederiz her defasında gelip bize ulaşıyorlar. Allah devlete zeval vermesin. Araçta 15 kişiydik donmak üzereydik ayaklarımız ıslandı lastiklere zincir attık o da kırıldı, 3 saat kaldık orada."