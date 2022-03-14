Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'nun iki seferinde saat değişikliği
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yarın yapılacak bazı seferlerin saatlerinin değiştiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede bazı seferlerin saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.
İDO'dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:15 seferimizin saati 06:45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizin saati 07:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Etiketler: İstanbul
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