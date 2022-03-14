Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber,]
Elazığ’da bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Elazığ’da A.T. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gülnaz T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan, kazayı görerek yardım için durmaya çalışan iki aracın daha kaza yaptığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: Elazığ Trafik Trafik Kazası
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