Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kablo hırsızı 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma ekipleri, Sulama Birliği Kooperatifi'nin elektrik enerji tellerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Konuyla ilgili operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.D., T.D., A.D. ve M.D.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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