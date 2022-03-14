Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği iddia edilen 3 kişi de yakalandı.
Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek
Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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