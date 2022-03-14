Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.