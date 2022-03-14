Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobili kundaklayıp kaçtılar
[Fotoğraf: AA ]
Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobili kundaklayarak kaçan zanlıları yakalamak için ekipler çalışma başlattı
Adana'nın Kozan ilçesinde Adem Yavuz'un park ettiği otomobilinde dün gece yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinde bir şüphelinin otomobili kundakladıktan sonra kaçtığını tespit etti.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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