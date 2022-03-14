Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te çatıda biriken kar yığını çığ gibi düştü: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te belediyeye ait eski hizmet binasının çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı.
Kentin Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı belediyeye ait eski tarihi binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla kayarak zemine çığ gibi düştü.
Olayda yaralanan olmazken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Cep Telefonu
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