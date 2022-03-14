Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da şantiyede çalışan 19 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da farklı inşaatların şantiyelerinde çalışan ve yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 kişi hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da farklı şantiyelerde çalışan işçilerin bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yedikleri yemekten zehirlenen 19 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Elazığ
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