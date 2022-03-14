Elazığ'da farklı şantiyelerde çalışan işçilerin bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlenen 19 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.