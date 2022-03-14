Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. E.A. ve Ö.A.'yı bıçakladığı iddia edilen E.Ç.'yi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve Ö.A.'yı bıçakladığı iddiasıyla E.Ç.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Bursa Kavga Polis
Son Haberler
- 19:54
- 19:55
- 19:51
- 19:49
- 19:44
Sıradaki Haber
Polis memuru yazlıkta ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz