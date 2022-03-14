Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'de 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, başka bir vinç yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde vinç operatörü olarak çalışan 21 yaşındaki Meriç Demir, 50 metre yükseklikte rahatsızlandı.
Demir'in, durumunu şantiyedeki arkadaşlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler, Demir'in bulunduğu vince çıkarak ilk müdahaleyi yaptı.
İtfaiye ekipleri, Demir'i alana getirilen başka bir vinç yardımıyla yere indirdi.
Hastaneye kaldırılan Demir'in tedavisi devam ediyor.
Etiketler: İzmir İtfaiye 112 Acil Çağrı Merkezi
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