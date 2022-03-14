Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 19:54
- 19:55
- 19:51
- 19:49
- 19:44
Sıradaki Haber
İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz