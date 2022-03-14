Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı. 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart günü Seferihisar ilçesi açıklarında yolcu motoru içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekibi, 251 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.
[Fotoğraf: İHA]
Dikili ilçesi açıklarında aynı gün lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 19:54
- 19:55
- 19:51
- 19:49
- 19:44
Sıradaki Haber
Rize'de eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz