Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar ve Denizli'de arsa, ev ve otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, internette satışa çıkarılan ikinci el otomobil, traktör, tarım aletleri, arsa, daire gibi ilanlar için ödenen kapora üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
İncelemede, internet sitelerindeki ilanların kopyalanıp, piyasa değerinin altında satışa çıkarıldığı ve alıcılardan kapora alındığı tespit edildi.
Afyonkarahisar ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.E., Y.Y., O.Y., F.K. ve G.S. tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Denizli Dolandırıcılık
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