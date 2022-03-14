Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü.
Genç kızın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul
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