Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 30'a çıktı.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, bugün 6 evin daha boşaltıldığını söyledi.

Köyde her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Erbay, "Daha önce kademeli bir şekilde heyelan bölgesinden 24 ev boşaltılmıştı. Şimdi de 6 ev. Afetzedelere her türlü destek veriliyor" dedi.

Erfeyli Mahallesi'nde 20 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 24 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.