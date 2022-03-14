Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 30 oldu.
Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 30'a çıktı.
AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, bugün 6 evin daha boşaltıldığını söyledi.
Köyde her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Erbay, "Daha önce kademeli bir şekilde heyelan bölgesinden 24 ev boşaltılmıştı. Şimdi de 6 ev. Afetzedelere her türlü destek veriliyor" dedi.
Erfeyli Mahallesi'nde 20 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 24 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
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