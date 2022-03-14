Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araçların girişine kapatıldı.
Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda, ağır tonajlı araçların yolda kalması üzerine Iğdır girişinde trafik polisleri araç girişini yasakladı.
Trafik polisleri Ağrı tarafına gitmek isteyen bütün araçları geri çevirdi.
Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.
Etiketler: Ağrı Iğdır Kar Yağışı Doğu Anadolu Bölgesi
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