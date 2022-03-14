Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 dövüş horozu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına çantalar içerisinde bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu. Horozları bırakan kişiye ceza uygulandı.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda ekipler, gümrük sahasında gördükleri çantaları kontrol etti. Çantalarda 34 yavru dövüş horozu olduğu belirlendi. Hayvanlar, çantalardan çıkarılarak uygun bir yere alındı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, horozları bırakan kişiyi tespit etti. Kaçakçıya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
Türkiye'ye giriş yapan Avusturya plakalı panelvan tipi minibüsün, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildiği, bunun üzerine sürücünün içinde horozların olduğu çantaları gümrük sahasına bıraktığı belirlendi.
Etiketler: Edirne
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