Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan H.G. ile M.K.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Adıyaman PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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