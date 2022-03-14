Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya otomobil çarptı.
U.K, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağında kırık olan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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