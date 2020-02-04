Sobadan sızan gaz can aldı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Beydilli Mahallesinde yaşayan Alkurt ailesinden yakınları haber alamadı.
İhbar üzerine eve giren polis, 84 yaşındaki Döne ile 39 yaşındaki Cuma Alkurt'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.
Döne ve Cuma Alkurt'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Etiketler: karbonmonoksitSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:27
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