İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Katran için Gülnar Kaymakamlığı önünde düzenlenen cenaze törenine babası Ramazan, kardeşi Meryem Katran, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin kardeşi Meryem Katran, ağabeyini son yolculuğuna giydiği askeri üniformayla uğurladı.

Cenaze, törenin ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Katran'ın, annesi Çiğdem Katran'ı 11 ay önce kaybettiği öğrenildi.

Şehit tır şoförü Akatay Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan tır şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Sivil şoför Akatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Fatma Bahadırlı Camisi'ne götürülen Akatay'ın naaşı, ikindi namazını müteakip ağabeyi İbrahim Akatay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törende baba Hüseyin ve Fatma Akatay güçlükle ayakta durdu.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan şehidin naaşı, ambulansla Sandıklı ilçesindeki Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki babaevine getirilerek helallik alındı.

Burada şehidin babası Ali ile kardeşi Abdullah Orhan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Orhan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tekrar ambulansa konularak, ilçe merkezindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada şehidin babası Ali ile kardeşi Abdullah Orhan'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

İkindi namazının ardından düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, ilçe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Anne Fatma Orhan'ın, sağlık nedenleri dolayısıyla cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'da toprağa verildi.

Hatay'dan İstanbul'un Tuzla ilçesindeki babaevine getirilen Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, burada helallik alınmasının ardından memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştırıldı.

Demir'in naaşı, Bacı Mahallesi Camisi'nin yetersiz gelmesinden dolayı özel olarak hazırlanan alana götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, Bacı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar katıldı.