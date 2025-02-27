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Türkiye
TRT Haber 27.02.2025 10:30

Sobadan sızan gaz 4 can aldı

Gaziantep ve Van'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi. 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gaz 4 can aldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan gaz, evdeki 3 kardeşi etkiledi. Ailenin durumu haber vermesi üzerine 3 kardeş eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

3 kardeş hastanede hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde de 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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