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Türkiye
TRT Haber 15.12.2023 15:14

Siverek'te yavru aslan bulundu

Şanlıurfa'da, yol kenarında görülen ve daha sonra kaybolan yavru aslan, ekiplerin arama çalışmasıyla kısa sürede bulundu.

Siverek-Şanlıurfa karayolunda yavru aslan bulan öğrenciler, çektikleri görüntülerle durumu yetkililere iletti. Kısa sürede olay yerine gelen yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalar, sabah erken saatlerde tekrar başladı.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverler ve köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu yavru aslan saklandığı çalılar arasında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan, Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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