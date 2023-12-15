Siverek'te yavru aslan bulundu

Siverek-Şanlıurfa karayolunda yavru aslan bulan öğrenciler, çektikleri görüntülerle durumu yetkililere iletti. Kısa sürede olay yerine gelen yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.
Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalar, sabah erken saatlerde tekrar başladı.
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverler ve köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu yavru aslan saklandığı çalılar arasında bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan, Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.